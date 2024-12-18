İbn Haldun Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Coşkusu

İbn Haldun Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Etkinliği

İbn Haldun Üniversitesi ile Suudi Arabistan Büyükelçiliği ortaklığında 18 Aralık Dünya Arapça Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde düzenlendi ve Arapça şiir ile hitabet tiyatrosu gösterisi ile şiir münazarası yapıldı.

Katılımcılar ve Açıklamalar

Etkinlikte, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan da yer aldı. Program sonrası gazetecilere açıklama yapan Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçiliği ile birlikte Dünya Arapça Günü etkinliği düzenlediklerini belirtti. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin Arapça yetkinlikleri ile ilgili gösteriler gerçekleştirdiğine ve Suudi Arabistan’ın Arapçanın öğretilmesine dair yaptığı çalışmalara Türk kamuoyunu bilgilendirdiklerine değindi.

Arapça Eğitimine Verilen Önem

Bilal Erdoğan, Arapça eğitimine verdikleri önemi vurgulayarak, "Türkiye'de bu anlamdaki önemli merkezlerden biriyiz ve kabiliyetlerimizi güçlendirmek istiyoruz. Arapça, hem Kur'an-ı Kerim'in dili olarak hem de dünyada en çok konuşulan dillerden biri olarak Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek açısından önem arz ediyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle eğitim işbirliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kültürel ve Akademik Bağların Güçlendirilmesi

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan da etkinlik hakkında, "Amacımız, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kültürel ve akademik bağların güçlendirilmesi ve Arap edebiyatının, kültürünün genişlemesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Üniversitemizde üç dilde hazırlık eğitimi veriyoruz: İngilizce, Arapça ve Türkçe. Öğrencilerimizin yüzde 35'inin uluslararası olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, Türkçe öğrenmelerini de sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi ile Suudi Arabistan Büyükelçiliğince, 18 Aralık Dünya Arapça Günü kapsamında ortak etkinlik düzenlendi. Üniversitenin Başakşehir yerleşkesindeki etkinliğe Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr (sağ 2), İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan (ortada), ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da (sol 2) katıldı.

İbn Haldun Üniversitesi ile Suudi Arabistan Büyükelçiliğince, 18 Aralık Dünya Arapça Günü kapsamında ortak etkinlik düzenlendi. Üniversitenin Başakşehir yerleşkesindeki etkinliğe Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr (sağ 2), İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan (ortada), ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da (sol 2) katıldı.