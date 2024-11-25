İbrahim Altan'dan Göç Yönetimi Üzerine Kritik Açıklama

28. Uluslararası İş Forumu'nda Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi İbrahim Altan, 28. Uluslararası İş Forumu'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altan, göçün sınır aşan etkilerini ele alarak, "Sınır aşan sular nasıl bir ülkenin kaynaklarını diğer tarafa götürürse, göç de bir ülkenin kaynaklarını göç edilen ülkeye götürür." ifadelerini kullandı.

Göç Yönetiminin Önemi

Altan, iyi bir göç yönetiminin sağlanması halinde, göç eden kaynakların doğru bir şekilde değerlendirilebileceğine vurgu yaptı. "Eğer iyi bir göç yönetimi olursa, o kaynaklar doğru değerlendirilir." dedi.

Bu açıklamalar, göç politikalarının geliştirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı açısından oldukça önemli bir bakış açısı sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 'İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç' temasıyla düzenlenen 28. Uluslararası İş Forumu kapsamında ‘Entegre Bir Göç Politikasına Olan İhtiyaç’ başlıklı oturum düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, IBF Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Alayoğlu yaptı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 'İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç' temasıyla düzenlenen 28. Uluslararası İş Forumu kapsamında ‘Entegre Bir Göç Politikasına Olan İhtiyaç’ başlıklı oturum düzenlendi. Oturumun moderatörlüğünü MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, IBF Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Alayoğlu yaptı.