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İbrahim Kalın'ın MİT başkanlığı görevi resmileşti!

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İbrahim Kalın'ın MİT başkanlığı görevi resmileşti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Başkanlık koltuğuna İbrahim Kalın'ı atandı.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanlık görevine İbrahim Kalın atması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına İbrahim Kalın'ı atanmıştır." şeklinde ifadeler kullanıldı.

İbrahim Kalın'ın MİT başkanlığı görevi resmileşti

Erdoğan'ın en önemli yardımcılarından İbrahim Kalın'ın örgütün başına geçmesinin, Suriye ve Kuzey Irak'ta terörle mücadelenin yanı sıra terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonlara yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

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