IBU'de Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı Açıldı

IBU'de Borsa İstanbul işbirliğiyle Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı açıldı; öğrencilere uygulamalı finans eğitimi sunulacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 18:08
Borsa İstanbul işbirliğiyle Üsküp'te açılış töreni gerçekleştirildi

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU)'nde düzenlenen törende Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı resmen açıldı. Tören, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Makedonya Borsası Üst Yöneticisi (CEO) İvan Shteriev, Türk ve Kuzey Makedonya kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Recep Süleyman Özdil, laboratuvarın kurulması için geçen yıl attıkları adımın meyvesini bugün almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Borsa İstanbul'un tüm altyapısıyla laboratuvarda yer alacağını belirtti. Özdil, "Ekonomi öğrencilerimizin ve ekonomiye ilgi duyan tüm öğrencilerimizin, Halkbank Üsküp'ün de katkıları ve desteğiyle, gelecekte çok daha iyi finansçılar olarak yetişmelerini sağlayacak merkezin üniversitemize, Kuzey Makedonya'ya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Lütfi Sunar ise her alanda, her fakültede öğrenciler için fırsatlar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün, Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı'nı açıyoruz. Bu laboratuvar, ekonomi ve finans alanında, işletme ve yönetim alanında öğrencilerimiz için iyi bir uygulama merkezi olacak ve üniversitemizin finans ve ekonomi sektörleriyle gerçek ve güçlü bir bağ kurmasını sağlayacaktır." dedi.

İvan Shteriev de merkezin ülkedeki eğitim süreçleri açısından önemine vurgu yaparak, "Bu yılın başlarında IBU ile mutabakat zaptı imzaladıktan sonra, bu laboratuvara katılacak öğrencilerin kullanacağı sanal borsa adı verilen kendi geliştirdiğimiz yazılımla bu yeni yenilikçi laboratuvarın işleyişine katkıda bulunacağımızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

