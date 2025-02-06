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İç Anadolu'da 6 Şubat 2023 Depremi İçin Anma Törenleri Düzenlendi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler İç Anadolu'da özlemle anıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:43
İç Anadolu'da 6 Şubat 2023 Depremi İçin Anma Törenleri Düzenlendi

İç Anadolu'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Programları Düzenlendi

Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir’de, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları gerçekleştirildi.

Kayseri'de Duygu Dolu Anlar

Kayseri Valiliği tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türkiye’nin bu büyük sınavdan alnının akıyla çıktığını vurguladı. Depremin ardından görevlendirildiğini hatırlatan Çiçek, "Devletimiz, bu çaptaki bir yıkımda millet ile el ele vererek yaraları sardı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yerel yönetimlerin bu depremlerden ders çıkarması gerektiğini ifade ederek, şehirleri depreme dayanıklı hale getirmek için çaba göstereceklerini belirtti.

Programda, enkazdan kurtarılan Gülümser Açıkgöz ve Ayşe Güneş, kurtarılmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Açıkgöz, kurtarılma görüntülerini izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kırşehir’de Anma Programı

Kırşehir Valiliği, Cacabey Meydanı’nda bir anma etkinliği düzenledi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından vitam tazeleme duaları edildi. AFAD tarafından kurulan çadırda, afet farkındalığı ve arama kurtarma ekipleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırıkkale ve Yozgat Törenleri

Kırıkkale’de, Nur Cami ve Külliyesi’nde de anma etkinliği gerçekleştirildi. Burada Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yozgat Valiliği ise, Valilik Konferans Salonu’nda benzer bir etkinlik düzenleyerek, afet bilincinin artırılması için eğitimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Niğde ve Nevşehir'de Etkinlikler

Niğde Dışarı Camisi’nde yapılan anma programında da dualar edildi. Nİğde Vali Vekili Resul Özdemir, hayatını kaybedenler için rahmet diledi. Nevşehir’de ise deprem anısına bir fotoğraf sergisi açıldı. AFAD'ın çalışmalarının ve deprem sonrası yardım faaliyetlerinin sergilendiği etkinlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tüm bu etkinliklerde, depremde hayatını kaybedenler saygıyla anıldı ve bu mali hatırlatma, vatandaşların afetler karşısında daha hazırlıklı olmaları için bir çağrı olarak değerlendirildi.

Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş...

Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi. Niğde Dışarı Camisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş...

Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi. Niğde Dışarı Camisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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