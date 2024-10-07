İç Anadolu'da AK Parti İl Başkanlarından İsrail'e Tepki Gösterildi

İç Anadolu'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e Tepki

Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta gerçekleştirilen basın açıklamaları ile AK Parti İl Başkanlıkları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla tepkilerini dile getirdi.

Kırıkkale'de Açıklama

Kırıkkale'de, parti binası önünde toplanan kalabalık, AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı Arap Ali Cengiz tarafından yönlendirilerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çekti. Cengiz, "İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak masum sivillerin canına kastetmektedir. Bir yıl içerisinde 42 binden fazla faili meçhul sivil hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.

Sivas'ta Duygusal Anlar

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, "77 yıllık bir işgalin ve zulmün tarihinden bahsediyoruz. Hiçbir kurum bu durumu durdurmak için yeterli çabayı göstermedi." ifadesini kullandı.

Nevşehir'den Sert Eleştiri

Nevşehir'de Tarık Kesekci Parkı'nda açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Muhammet Fevzi Aygün, "İsrail, uluslararası destekle sürekli olarak insan haklarını ihlal eden bir suç şebekesidir." dedi. Aygün, Batılı devletlerin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi.

Kırşehir'den Filistin Mesajı

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, evrensel insan hakları mücadelesidir. Bu davayı her koşulda savunacağız." dedi.

Kayseri'den Direniş Mesajı

Kayseri'de basın toplantısında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Durdu Mehmet Yalçın, "Bu durum 7 Ekim'de başlamadı; 77 yıllık bir zulüm var." diyerek, İsrail'in Orta Doğu'daki tehditlerine dikkat çekti.

Yozgat'ta Gençlerden Ses Yükseldi

Yozgat'ta ise AK Parti Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanı Hatice Yatkın, "İsrail'in Filistinli sivilleri hedef almasına dur denilmesi lazım. Uluslararası toplum harekete geçmelidir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Nevşehir'de, AK Parti İl Başkanlığınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı Muhammet Fevzi Aygün (ortada), Tarık Kesekci Parkı'nda partililer adına basın açıklamasını okudu.

Nevşehir'de, AK Parti İl Başkanlığınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı Muhammet Fevzi Aygün (ortada), Tarık Kesekci Parkı'nda partililer adına basın açıklamasını okudu.