İç Anadolu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İç Anadolu Bölgesi, bu kışın en etkili kar yağışlarından biriyle karşı karşıya. Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir şehirlerinde kar yağışı, şehirleri beyaz bir örtüyle kapladı.

Kayseri'de Beyaza Bürünme

Kayseri’deki kar yağışı, evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokakları kaplayarak şehri ağırladı. Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlanan belediye ekipleri, ara sokaklar, caddeler ve parklar üzerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Erciyes Dağı'nda Kayak Keyfi

3,917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kayak severlerin uğrak yeri olan bu bölgede, kar kalınlığı kayak yapılmasına olanak tanıyor.

Sivas'ta Karla Mücadele

Sivas'ta gece başlayan kar yağışı, tarihi kent meydanını beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri, şehir merkezinde temizlik çalışmaları yaparken, Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda ulaşımın aksamaması için mücadelelerini sürdürüyor.

Niğde’de Trafik Uyarıları

Niğde’de, soğuk hava sonrasında kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını başlatırken, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri sürücülere aşırı hız ve hatalı sollama konusunda uyarılarda bulundu.

Nevşehir'de Buz Temizliği

Nevşehir’de aralıklarla düşen kar, gece etkisini artırdı. Kentteki parklar ve bahçeler karla kaplandı. Bazı sürücüler buzlu yollarda zorluk çekti. Nevşehir Valiliği, trafik güvenliği için motosikletlerin kentte trafiğe çıkışını yasakladı.

Yozgat ve Kırşehir Karla Kaplandı

Yozgat’ta, iki gündür devam eden kar yağışı kötü hava koşullarına yol açtı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar karla kaplanırken, Kırşehir’de de çatı, araç ve yollar beyaz örtü ile kaplandı. Yolların temizlenmesi için belediye ekipleri yoğun bir mesai harcıyor.

Bu yağışlarla birlikte, İç Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele çalışmaları hız kazandı. Ekipler, muhtelif yolların açık kalması için gerekli önlemleri alıyorlar.

Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Ahi Evran Camisi ve minareleri yağan karla beyaza büründü. Ahi Külliyesi ve içerisinde yer alan Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykelinde de beyaz örtü oluştu.

Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Ahi Evran Camisi ve minareleri yağan karla beyaza büründü. Ahi Külliyesi ve içerisinde yer alan Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykelinde de beyaz örtü oluştu.