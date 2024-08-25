İç Anadolu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

İç Anadolu'da Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Uyarılar ve Beklentiler

Yapılan bilgilendirmeye göre, bu akşam saatlerine kadar Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda etkili olması beklenen sağanak nedeniyle, vatandaşların özelikle dikkatli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli yağışların yanı sıra ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumların yaşanabileceği öngörülmektedir. Ayrıca ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle, ilgili bölgelerde yaşayanların tedbirli olması önem taşımaktadır.