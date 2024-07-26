İç Anadolu'da Netanyahu'nun Konuşması Protesto Edildi

İç Anadolu'da Netanyahu'nun Protestosu

İç Anadolu'nun çeşitli illerinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması geniş protestolarla karşılandı. Protestolar Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Sivas ve Nevşehir gibi şehirlerde düzenlendi.

Niğde'de Protesto

Niğde Milli İrade Platformu üyeleri, çocuklarla birlikte Dışarı Cami önünde toplanarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Türkiye Gençlik Vakfı Niğde Şubesi sözcüsü Burhan Karan, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti," dedi.

Kayseri Etkinlikleri

Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Hasan-Şerife Uluçay Camii önünde bir protesto etkinliği düzenledi. "Gazze'de işgal dünyada utanç," ve "Bebek katili İsrail" pankartları taşıyan grup, cuma namazı sonrası bir araya geldi.

Kırıkkale'de Tepkiler

Kırıkkale'de Milli İrade Platformu üyeleri, Nur Cami ve Külliyesi'nde protesto düzenleyerek, Netanyahu'yu ve ABD Kongresi'ni kınadılar. Sözcü İsmail Efe Demirhan, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu destekleyen ABD Kongresini kınıyoruz," dedi.

Sivas'ın Sesi

Sivas'ta yürüyüş düzenleyen Anadolu Gençlik Derneği, Sivas Devlet Hastanesi önünden başlayarak Hükümet Meydanı'na ulaştı. Grup adına konuşan Yunus Erdem İmirhan, "Gazzeli çocukların acılarını paylaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Nevşehir'de Dayanışma

Nevşehir Filistin’e Destek Platformu, Külliye Camii önünde toplanarak Netanyahu’nun konuşmasını protesto etti. Sözcü Mustafa Gençtürk, "Filistin ve Gazze yalnız değildir, Türkiye her zaman destek vermeyi sürdürecektir," dedi.

Niğde'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi.

Nevşehir'de Nevşehir Filistin’e Destek Platformu, cuma namazı sonrası Külliye Camii önünde toplanarak Netanyahu’nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı protesto etti.

Nevşehir'de Nevşehir Filistin’e Destek Platformu, cuma namazı sonrası Külliye Camii önünde toplanarak Netanyahu’nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı protesto etti.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İsmail Efe Demirhan okudu.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İsmail Efe Demirhan okudu.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İsmail Efe Demirhan okudu.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İsmail Efe Demirhan okudu.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İsmail Efe Demirhan okudu.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İsmail Efe Demirhan okudu.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İsmail Efe Demirhan okudu.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Kongresini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İsmail Efe Demirhan okudu.

Sivas'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi. Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünden başladı. Slogan atarak Hükümet Meydanı'na yürüyen çocuklar, Netanyahu ve ABD Kongresi'ni protesto etti.

Sivas'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi. Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünden başladı. Slogan atarak Hükümet Meydanı'na yürüyen çocuklar, Netanyahu ve ABD Kongresi'ni protesto etti.

Sivas'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi. Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünden başladı. Slogan atarak Hükümet Meydanı'na yürüyen çocuklar, Netanyahu ve ABD Kongresi'ni protesto etti.

Sivas'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi. Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünden başladı. Slogan atarak Hükümet Meydanı'na yürüyen çocuklar, Netanyahu ve ABD Kongresi'ni protesto etti.

Sivas'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi. Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünden başladı. Slogan atarak Hükümet Meydanı'na yürüyen çocuklar, Netanyahu ve ABD Kongresi'ni protesto etti.