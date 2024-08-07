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İç Anadolu'da Temmuz Ayı Yağışları Rize'yi Aratmadı

İç Anadolu'da temmuzda yoğun yağışlar görüldü. Uzmanlar, Ankara'nın yağış karakterinin değiştiğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:08
İç Anadolu'da Temmuz Ayı Yağışları Rize'yi Aratmadı

İç Anadolu'da Temmuz Ayında Yağış Rekoru

Dr. Levent Yalçın, bu yıl İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Ankara'nın, temmuz ayında yaşanan aşırı sıcakların yanı sıra sıkça yağış aldığını vurguladı. Ankara, 31 günün 28'inde yağış alarak tarihi bir şartlar içerisine girdi.

Tarihsel Yaz Yağışları ve Sıcaklık Artışları

Yalçın, 22 Temmuz'da zirveye ulaşan yüksek sıcaklıkların ardından yağan yağışların, İç Anadolu'yu adeta Rize’nin iklimine benzer hale getirdiğini ifade etti. Ayrıca, 21. yüzyılın başları itibarıyla, Avrupa'nın birçok bölgesinde de benzer sıcaklık olaylarının yaşandığını belirtti.

Yağışların Etkileri ve Altyapı Sorunları

İklim değişikliği ile birlikte, sıcaklıkların artışının yağışları şiddetlendirdiğini söyleyen Yalçın, bu durumun altyapı sorunlarına ve havacılık güvenliğine riskler oluşturduğuna dikkat çekti. Yıldırım ve şimşek sayısındaki artışlar da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Yağış Dağılmalarındaki Değişim

Temmuz ayında, yağışların yerel dağılımı da dikkat çekti. Ankara, birçok noktasında bu yağışları sırayla aldı, bu nedenle Ankaralı birçok kişi, günlük yağışları gözlemleyemedi. Yağışlar, dağlar, vadiler ve ovalar arasında dağılarak buralarda depolandı.

Barajlardaki Doluluk Oranı

Yalçın, yağışların Ankara'nın baraj doluluk oranını %33 seviyesinde tutmasına rağmen, uzun vadede barajları besleyeceğini belirtti. Önümüzdeki aylarda su kullanımı açısından tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Tahminler ve Sıcaklık İlişkisi

Sıcak havanın yerden topladığı nemle yükselmesi sonucu yağışlar meydana geliyor. Bu tür hava olaylarının devam etmesi, özellikle İç Anadolu yararına sonuçlar doğurabilir, ancak bunların zaman içerisinde kontrol altında tutulması kritik unsurlardan biri.

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