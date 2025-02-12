İç Anadolu'nun Doğusunda Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

İç Anadolu'nun Doğusu İçin Kar Uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yarın, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleri başta olmak üzere, Aksaray'ın doğusunda etkili olması beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı bildirildi.

Dikkat: Buzlanma ve Ulaşımda Aksamalar Olabilir

Yağışların özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülebileceği ve bu durumun buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi. Vatandaşların, bu tür durumlar karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.