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İç Güvenlik Alanında Yeni Düzenlemeler TBMM'den Geçti

İç güvenlik alanındaki yasalar, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili kapsamlı değişikliklerle güncellendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:52
İç Güvenlik Alanında Yeni Düzenlemeler TBMM'den Geçti

İç Güvenlik Düzenlemeleri TBMM İçişleri Komisyonu'ndan Geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu, iç güvenlik alanında kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifini onayladı. Öneri, ateşli silahların parçalarının ülkeye sokulması ve taşınmasına yönelik ağır cezalar getiriyor.

Ateşli Silah Parçalarına Ağır Ceza

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde gibi parçalarını ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Ayrıca, ruhsatsız silah bulunduranlara verilen ceza da artırılarak, 2 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak.

Silah Dönüştürme Cezaları

Kurusıkı silahları kanun hükümlerine tabi silahlara dönüştürenler de cezalandırılacak. Dönüştürülmesi durumunda ceza, silahın niteliği ve sayısına göre üçte birinden yarısına kadar indirilebilecek.

Ayrıca Yapılacak Düzenlemeler

Noterlik Kanunu'ndaki değişiklikle yabancı ülkelerde kullanılacak belgelerin onay sürecinde, noterin imzasının ilgili mülki amir tarafından onaylanması gerektiği bildirildi.

Araç kiralama sektörüne yönelik yeni düzenlemelerle, kiralama işlemlerinin anlık olarak genel kolluk kuvvetlerine bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu yönetmeliklerin ihlal edilmesi durumunda yüksek idari para cezaları uygulanacak.

Başarı Gösteren Güvenlik Personeline Ödüller

Sahil Güvenlik ve Jandarma personeline çeşitli madalyalar verilecek. İçişleri Bakanı tarafından başarılı hizmetleri nedeniyle personelin ödüllendirilmesi için yeni kriterler eklenecek.

Bu değişikliklerin amacı, iç güvenlik sistemini güçlendirerek, toplumda daha güvenli bir ortam sağlamak olarak belirtiliyor.

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