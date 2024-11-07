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İç Güvenlik Alanında Yeni Düzenlemeler TBMM Komisyonunda Tartışıldı

TBMM İçişleri Komisyonu, iç güvenlikle ilgili düzenlemeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:54
İç Güvenlik Alanında Yeni Düzenlemeler TBMM Komisyonunda Tartışıldı

İç Güvenlik Düzenlemeleri İçin TBMM Komisyonu Toplandı

TBMM İçişleri Komisyonu, iç güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Bu teklif, Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.

Kamuoyunda Tepkiler Var

Toplantıda söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, çakarlı araçlarla ilgili düzenlemenin gerekliliğini vurgulayarak, "Kamuoyunda bu konuya ilişkin ciddi tepkiler mevcut, düzenlemenin getirilmesi oldukça faydalı olacaktır," dedi.

Kaymakamlık Sınavına Dair Eleştiriler

Diğer yandan, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, teklifin birinci maddesinin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda kaymakamlık sınavına girecek adayların durumunu değiştirdiğini belirtti. Tüzün, "Bu düzenleme, ilgisiz bölümlerden mezun olanların da sınava girmesine olanak tanıyacağı için kanun teklifinden çıkarılması gerekiyor," dedi.

İçişleri Personelinin Beklentileri

Tüzün ayrıca, içişleri personelinin ve polislerin özlük hakları konusunda önemli beklentileri olduğunu ifade etti. Uzman çavuşlara kadro verilmemesi ve polislerin özlük hakları ile ilgili girişimlerin eksik olduğunu kaydeden Tüzün, bu konulara acil çözüm bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Şiddet ve Güvenlik Sorunları

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, son yıllarda Türkiye'de artan şiddet olaylarına dikkat çekti. Kocamaz, "Sokaklar, işyeri basmaları ve silahlı saldırılarla güvensiz hale geldi," ifadelerini kullandı. Ayrıca, polislerin çalışma saatleri ve fazla mesai konusuna da değindi, bu konuda düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Teklif Üzerine Değerlendirmeler

Ateşli silahlar ve düzensiz göçmenlerle ilgili düzenlemeler de teklifin içeriğinde yer aldığını belirten Mehmet Şahin, bu konulara dair toplumda var olan tartışmalara işaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, araç kiralamalarında kişisel verilerin korunması ile ilgili eleştirilere yanıt vererek, bu tür bilgilerin paylaşımının kişisel veri gizliliği ile çelişmeyeceğini savundu.

Komisyon, kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmelere devam etti.

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