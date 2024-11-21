İç Güvenlik Düzenlemeleri TBMM'de Görüşülüyor: Şehit Yakınlarına Silah Ruhsatı İmkanı

İç Güvenlik Düzenlemeleri TBMM Genel Kurulunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, iç güvenlik alanında önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ikinci bölümünü tartışmaya devam ediyor. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, şehit yakınlarına ruhsatlı silah alma imkanı sunulacağını ifade ederek, bu imkanın gazilere ve yakınlarına da sağlanacağını belirtti.

Selçuk Özdağ'dan Eleştiriler

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, teklifin gerekçesinde bulunan "bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi" ifadesine dikkat çekerek, bu düzenin neden bozulduğunu sordu. Özdağ, MİT Başkanlığı'nın önemine değinerek, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın gerekirse sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından bilgilendirildiğini dile getirdi.

Erken Seçim Çağrısı

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gerektiğini savunarak, toplumun mevcut düzenin bedelini mutlaka ödeyeceğini vurguladı. "Erken seçimle, bizce hemen seçim olmalıdır" diyen Özdağ, milletin bu durumu değerlendireceğini ifade etti.

İYİ Parti ve DEM Parti İtirazları

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, vali ve kaymakamlıkları sorgulayarak, bu pozisyonların istihdam alanı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "şehrin emini" ifadesine tepki göstererek, kayyım uygulamalarının yolsuzluğun sembolü olduğunu savundu.

Çok Fazla Kanun Çıkması Eleştirildi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis’in çok fazla kanun çıkarma sürecini eleştirdi ve çıkan kanunların hızla değiştiğine dikkat çekti. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren güvenlik personelinin şehit sayılmasına yönelik düzenlemenin de bu teklifin içinde yer alması gerektiğini ifade etti.

AK Parti'den Destekleyici Açıklamalar

AK Parti'ye bağlı olarak düzenlemenin toplum için önemli bir fayda sağlayacağını belirten Selami Altınok, ayrıca kaymakam alımında kaynak çeşitliliğinin artırılmasına yönelik yapılacak değişikliklerin mesleğin geleceği açısından önem taşıdığını belirtti. Silah ruhsatı düzenlemeleri ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların da muhafaza edildiği vurgulandı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler devam ederken, iç güvenlik düzenlemeleri Türkiye gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.