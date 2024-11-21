İç Güvenlik Kanun Teklifi TBMM'de Onaylandı

İç Güvenlik Yasasında Değişiklikler Hayata Geçti

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren yeni kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda, mülki idare amirlerinin belirlenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından yıllık iki inceleme yapılabilecek.

Kanun, ayrıca yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlarla ilgili cezaların artırılmasını da öngörüyor. Yasayla birlikte, Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı yasalarda Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda değişiklikler yapılacak.

Kaymakam Adaylarının Eğitim Şartları Belirlendi

Yeni düzenlemeyle, kaymakam adaylarının yurt içindeki üniversitelerin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu tarafından denklikleri onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmaları gerekecek. Adayların, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gibi çeşitli bölümlerden mezun olmaları şartı aranıncaktır. Ayrıca, en az 3 yıl kaymakamlık yapmış olan kişilerin bazı yönetici kadrolarına atanması, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına sayılacak.

Emniyet Teşkilatı Madalya ile Ödüllendirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü personeline, cesaret ve başarıları için İçişleri Bakanı tarafından çeşitli madalyalar verilebilecek. Raporlarda yer alan Polis Bakım ve Yardım Sandığı düzenlemeleri de yürürlüğe girdi ve bu sandığın gelirleri üyelik aidatları ve bağışlardan oluşacak.

Ateşli Silahlar Üzerine Yeni Düzenlemeler

Ateşli silahlar üzerinde yapılan düzenlemelerle, silahların ana parçalarının ülkeye sokulması ve taşınması, ilgili yasalara tabi hale getirildi. Ayrıca, silahı kaybeden kişiler için ruhsat yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Yasada, kaybedilen veya çalınan silahlar için yeni iznin verileceği durumlar belirlenirken, tekrarlayan kayıplar için ise daha sert yaptırımlar öngörülüyor.

Cezalandırma ve Yaptırımlar Güçlendirildi

Yasa ile birlikte, ateşli silahların temel parçalarını yasadışı yoldan bulunduranlara, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilmesi mümkün hale geldi. Bu ceza, kanun hükümlerinin dışındaki üretimler için de geçerli olacak.

İç güvenlik alanında gerçekleştirilen bu yeniliklerle, güvenlik standartlarının artırılması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.