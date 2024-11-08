İç Güvenlik Kanun Teklifi TBMM'den Geçti

İç Güvenlik Kanun Teklifi Kabul Edildi

İç güvenlik alanında köklü düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu'nda onay aldı. Bu kapsamda, Dahiliye Memurları Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılacak.

Kaymakam Adaylarının Eğitim Şartları

Teklif, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına uygun olarak, kaymakam adayları için belirlenen eğitim şartlarına ilişkin yeni düzenlemeleri içeriyor. Adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları, en az dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmaları gerekecek.

Mülkiye Müfettişleri Düzenlemeleri

Mülkiye Teftiş Kurulu'nda görev yapacak mülkiye müfettişlerinin kaymakam unvanını kazandıktan sonra, en az altı yıl süresince fiilen çalışmış olmaları şartı aranacak. Müfettişler, denetim ve inceleme görevlerini yürütme yetkisine sahip olacaklar.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Düzenlemeleri

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan Polis Bakım ve Yardım Sandığına dair düzenlemeler, sandığın üye ilişkilerinde kamu hukuku kapsamına girecek şekilde yeniden ele alınacak.

Ateşli Silahlar Düzenlemesi

Ateşli silahların parçaları da kanun kapsamına alınarak, bu silahların ülkeye sokulması ve başka işlemleriyle ilgili yasal düzenlemeler yapılacak. Gaziler ve yakınlarına ruhsat konusunda yeni düzenlemeler getirilecek.

Silah Kaybı ve Çalıntısı Durumları

Silahını kaybeden veya çaldıran kişilere yeniden ruhsat verilmesiyle ilgili değişiklikler yapılacak. İkinci kez silahını kaybedenlere sadece tek bir silah için bulundurma izni verilecek.

Bu düzenlemelerle birlikte iç güvenlik alanındaki uygulamaların güncellenmesi ve daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.