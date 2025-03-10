İç Mekanda Kullanılan Kimyasallar Sağlığı Tehdit Ediyor

Kimyasal temizlik ürünleri ve iç mekan aktiviteleri hava kirliliğine yol açıyor; uzmanlar uyarıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:37
İç Mekanda Kullanılan Kimyasallar Sağlığı Tehdit Ediyor

İç Mekanda Kullanılan Kimyasallar Sağlığı Tehdit Ediyor

İç mekan hava kirliliği, sağlığı tehdit eden kirletici maddelerin yayılmasıyla gündeme geliyor. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Gülen Güllü, hava tazelemek amacıyla kullanılan temizlik kimyasallarının insan sağlığına etkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Purdue Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, iç mekan ortamında kullanılan oda parfümleri ve temizlik ürünleri, zolunan nanoparçacıklar yayarak akciğerlere zarar verebiliyor. Prof. Dr. Güllü, doğal kokuları arayan bireylerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Gazla Pişirmenin Tehlikesi

Evlerde gazla pişirme yönteminin de zararlı nanoparçacıklar yaydığı belirlendi. Sadece 1 kilogram pişirme yakıtı, 3 nanometreden küçük 10 katrilyon parçacık yayıyor. Bu miktar, içten yanmalı motorlu araçlardan yayılanlara eşit.

Havalandırma sisteminin etkinliği, iç mekan hava kalitesini belirliyor. Birmingham'daki bir çalışmada, çeşitli evlerdeki kirletici seviyeleri takip edildi ve önemli farklılıklar gözlemlendi.

İç Mekan Kirletici Kaynakları

İç mekan hava kirleticileri genellikle sigara dumanı, yemek pişirme sırasında yayılan gazlar ve temizlik ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Güllü, organik çözücüler içeren temizleyicilerin büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Havalandırmanın Önemi

Düzenli havalandırma, iç mekan kirliliğini azaltmanın anahtarıdır. Ancak, trafikten kaynaklanan kirlilik nedeniyle cam açmanın da risk taşıdığına dikkat çekiliyor.

Uçucu Organik Bileşikler

İç mekan hava kirliliği uçucu organik bileşiklerin varlığıyla artıyor. Kolonya, boya, temizlik ürünleri gibi birçok ürün bu bileşikleri içerebilir ve bazıları kanserojen etkilere sahiptir.

Partikül Kirleticileri ve Sağlık Etkileri

Prof. Dr. Güllü, iç mekanda boyama ya da yakıt kullanımının karbonmonoksit gibi kirleticileri ortama yayabileceğini belirtti. PM2,5 ve PM1 partiküllerinin akciğerlere ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Küf ve Mantar Riskleri

Nemi seven mantarların, kötü havalandırma koşullarında hızla yayıldığı andan itibaren sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Mutfak ve banyo gibi alanlarda görünmeyen küfler bile ciddi sağlık problemleri yaratabilir.

Öneriler ve Önlemler

İç mekan hava kirliliğiyle başa çıkmak için sigara içmemek, doğal temizlik ürünleri kullanmak ve düzenli havalandırma yapmak gibi önlemler alınmalıdır. Bitkiler de iç mekan hava temizliğine katkı sağlayabilir. Ayrıca, klima filtrelerinin düzenli temizliği de büyük önem taşır.

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