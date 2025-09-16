ICE Denetimi: Fort Bliss’te Camp East Montana'da 50 Günde En Az 60 İhlal

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:56
Denetim Raporu ve Bulgular

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) dairesinin gözaltı denetim birimi, bu ayın başlarında Texas eyaletindeki tamamlanmamış tesiste kilitli tutulan düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasına ve sonrasındaki şartlara ilişkin yapılan incelemede, 50 günde en az 60 federal standardın ihlal edildiğini belirledi.

Washington Post gazetesinde yer alan haberde ICE denetçilerine atfen, "Donald Trump yönetimi ülke çapında devasa geçici gözaltı merkezleri açmak için acele ederken ICE müfettişleri, Texas'taki bu önemli tesiste göçmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin onlarca federal standardın ihlal edildiğini söylüyor." ifadelerine yer verildi.

Camp East Montana'daki eksiklikler

Gazetenin elde ettiği denetim raporunda, Fort Bliss'teki Camp East Montana adlı gözaltı merkezinde bazı düzensiz göçmenlerin tıbbi durumlarının uygun şekilde takip edilemediği ve tedaviden mahrum kaldığı; ayrıca gardiyanların ve gözaltındakilerin güvenliğini sağlamak için temel prosedürlerin eksik olduğu aktarıldı.

Raporda, gözaltındaki birçok kişinin haftalarca avukatlarıyla iletişim kurma, davaları hakkında bilgi edinme veya şikayette bulunma hakkını kullanamadığına dikkat çekilerek, tesiste tespit edilen ihlallerin sayısına vurgu yapıldı.

Tesisin tasarımı ve uygulamadaki çelişki

Denetimde ayrıca, Camp East Montana'nın sözleşmesine göre tesisin insanları "yaklaşık iki hafta veya daha kısa süreler" boyunca tutmak için tasarlandığı, ancak düzensiz göçmenlerin burada çok daha uzun sürelerle tutulduğu kaydedildi. ICE denetim biriminin Eylül ayı başındaki teftişinde tespit edilen eksikliklerin çoğunun, geçici tesisin aceleyle inşa edilmesinden ve erken açılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Genel tutuklu sayıları ve yetkili açıklamaları

Eylül başı itibarıyla ICE'nin 187 tesiste yaklaşık 59 bin düzensiz göçmen bulundurduğu, bunların 1400'den fazlasının Fort Bliss'te olduğu tespit edildi.

Trump'ın sınır sorumlusu Tom Homan, geçen ay bir grup gazeteciye verdiği demeçte daha büyük ölçekli tesislerin inşası çalışmalarına değinerek bunların "daha fazla verimlilik sağlayacağını" ve ICE ajanlarının "sokakta daha fazla kötü insanı tutuklamasına" olanak tanıyacağını söylemişti.

Rapor, Camp East Montana örneğinin, hızlı kurulan geçici tesislerin hem uygulama hem de insan hakları açısından ciddi riskler barındırdığını gösteriyor.

