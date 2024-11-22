ICESCO'dan Lübnan Mirası İçin Koruma Çağrısı

ICESCO'dan Acil Koruma Çağrısı

Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Lübnan'daki kültürel ve miras alanlarının İsrail saldırılarına karşı korunmasını talep etti. Örgüt, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik canice saldırganlığının bir sonucu olarak ülkedeki önemli kültür ve miras alanlarına verilen zararla ilgili derin endişelerimiz var," ifadelerine yer verdi.

Kültürel Mirasın Korunması Gerekliliği

Açıklamada, Lübnan'ın mirasını hedef alan her türlü sabotaj ve yıkım eylemlerine karşı kararlılıkla durulması gerektiği vurgulandı. Sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kurumların mirasların korunması konusunda kapsamlı ve etkili işbirlikleri yapmaları gerektiği öne sürüldü.

BM ve UNESCO'ya Çağrı

Lübnan parlamentosu, 8 Kasım'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'ne tarihi eserlerin korunması için harekete geçme çağrısında bulunmuştu. Parlamento üyeleri, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a yazdıkları mektupta, İsrail'in saldırısı sonucunda özellikle Baalbek, Sur ve Sayda şehirlerindeki arkeolojik alanların büyük tehlike altında olduğunu belirttiler.

UNESCO Dünya Mirası Listesi

Baalbek ve Sur, İsrail’in en yoğun saldırı düzenlediği kentlerden olup, barındırdıkları tarihi eserler ve arkeolojik alanlar ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bu nedenle, insanlığın ortak mirasının korunması için acil eyleme geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.