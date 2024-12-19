ICESCO ve Avrupa Müslüman Liderler Konseyi'nden Tarihi Mutabakat Zaptı

ICESCO ve Avrupa Müslüman Liderler Konseyi'nden Ortak Adım

Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Avrupa Müslüman Liderler Konseyi ile birlikte dini hoşgörü ve kültürlerarası diyalog konusunda önemli bir adım attı.

Rabatta gerçekleştirilen görüşmede, ICESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ve Avrupa Müslüman Liderler Konseyi Başkanı Yahya Pallavicini bir araya gelerek, farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşama değerleri üzerine bir mutabakat zaptı imzaladı.

5 Yıllık Plan

Bu beş yıllık mutabakat zaptı, Avrupa'da ortak sergiler düzenlemeyi ve peygamberlerin hayatları ile insani değerler üzerine çalışmalar yapmayı içeriyor. İki kuruluş arasındaki bu işbirliği, kültürel anlayış ve hoşgörünün arttırılmasına zemin hazırlayacak.

Amacımız İslamofobiyle Mücadele

Avrupa Müslüman Liderler Konseyi, kıta genelinde Müslümanların haklarını savunmakla birlikte, İslamofobi ile mücadele ve birlikte yaşama kültürünü yaymak adına çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu mutabakat, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için büyük bir fırsat sunmaktadır.