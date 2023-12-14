İçinde müşteriler olan kahve zincirine silahlı saldırı

İsrail'i protesto etmek için kahve zinciri markalara ve orada oturan vatandaşlara gerçekleşen saldırı üzerine yeni olaylar yaşandı. Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta yaşanan olay korkuttu.

Gelen iddialar üzerine kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara Filistin'de çocukların kanları akıyor boşaltın ifadeleri kullanılarak pompalı saldırı yaşandı. O esnada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı alanlara saklandılar.





SİVİL POLİS DEVREYE GİRDİ

Bölgeden tesadüf eseri geçen sivil polis, hemen müdahalede bulunarak şüpheliyi etkisiz hale getirerek kısa sürede olay yerine birçok polis geldi. Adana'da kahve zincirinin şubesine gizli bir kişi giriş yaparak pompalı av tüfeği ile ateş saçarak kameralar görüntülendi. Şüphelinin elindeki pompalı av tüfeği ile mekana gelmesiyle masaya oturan müşterilerin arasından geçerek camlara ateş saçtı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Valiliği'nden gelen açıklama üzerine silahlı saldırı üzerine gözaltına alınan şüphelinin olduğu belirtildi. Saldırı sonrasında olay yerine intikal edilerek emniyet birimlerinde saldırı gerçekleşerek 1988 doğumlu şüpheli O.G. tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu hakkında incelemeler başlatıldı.