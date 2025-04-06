İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Aksaray'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aksaray'da gerçekleştirilen ziyaretinde sahipsiz hayvanların rehabilitasyon sürecinin önemine dikkat çekti. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bir araya gelen Aktaş, bu tür hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu için yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Sahipsiz Hayvanlar Üzerine Yapılan Çalışmalar

Aktaş, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Sahipsiz hayvanların ülkemizin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade ederek," 1997-1999 yıllarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığını ve tekrar bu şehre gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Son zamanlarda sahipsiz hayvanların insanlara yönelik saldırılarının artmasına ve yaşanan ölümlere değinen Aktaş, "Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Bu sebeple, 81 ilimizde belediyeler ile il özel idareleri olarak sahipsiz köpeklerin toplanması, barınakların oluşturulması ve doğal yaşam alanlarının sağlanması adına büyük bir faaliyet içerisindeyiz." dedi.

Uygulamalar ve Hedefler

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, nüfusu 25 binin üzerinde olan her belediyenin, sahipsiz hayvanlar için bir barınak yapma zorunluluğu taşıdığını belirtti. Aktaş, barınaklara getirilen hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması ve sahiplendirilmesi üzerine yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Aktaş ve beraberindeki heyet, açıklamalarının ardından Aksaray Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek yürütülen uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı buldu.