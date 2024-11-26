İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Çorum Valisi Çalgan'ı Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Çorum'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Valilikten yapılan açıklamada, Aktaş'ın Çalgan'a yönelik tebrik mesajları yer aldı.

Güvenlik ve Asayiş Çalışmaları Üzerine Bilgi Aldı

Ali Çalgan'nın yanı sıra, Aktaş, ardından İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya'yı da ziyaret etti. Bu ziyaretler çerçevesinde, Çorum'daki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretler sırasında, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik de Aktaş'a eşlik etti.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sağda), Çorum Valisi Ali Çalgan'ı (solda) ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sağda), Çorum Valisi Ali Çalgan'ı (solda) ziyaret etti.