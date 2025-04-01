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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da Ramazan Bayramı Ziyaretinde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ'da Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 18:29
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da Ramazan Bayramı Ziyaretinde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Elazığ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Aktaş, Vali Numan Hatipoğlu ile birlikte Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan emniyet personeliyle bayramlaştı.

Daha sonrasında, şehit polis memuru Cihat Şahin'in ailesini ziyaret eden Aktaş, Poyraz Jandarma Karakolu'nda güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Keban ilçesine geçerek ilçe protokolü, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşmayı sürdüren Bakan Yardımcısı, Ağın ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Elazığ'da ziyaretlerde...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Elazığ'da ziyaretlerde bulundu. Aktaş, Vali Numan Hatipoğlu ile Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan emniyet personeli ile bayramlaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Elazığ'da ziyaretlerde...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Elazığ'da ziyaretlerde bulundu. Aktaş, Vali Numan Hatipoğlu ile Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan emniyet personeli ile bayramlaştı.

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