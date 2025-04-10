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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş: Türk Polisi 100 Ülkede Eğitim Veriyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 100'den fazla ülkede polis eğitimleri verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:32
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş: Türk Polisi 100 Ülkede Eğitim Veriyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 100'den fazla ülkede polis teşkilatlarına ve güvenlik birimlerine eğitimler verdiğini belirtti. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlendi.

Aktaş, programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıldır milletin huzur ve güvenliği için sürekli çalıştığını vurgulayarak, "Bu teşkilat, yeri geldiğinde canını ortaya koyarak ülkesinin bekası için mücadele etmektedir," dedi.

Yerli ve milli üretimlerin teşkilatın gücüne katkısına değinen Aktaş, şu şekilde konuştu: "Her geçen gün daha da büyüyerek, personel kalitesi, kullandığı araç ve gereçlerle güçlenmektedir. Bugün Türk Polis Teşkilatı, 100'den fazla ülkede, o ülkenin polis teşkilatlarına ve güvenlik birimlerine eğitimler vermekte, tecrübesini aktarabilmektedir." Aktaş, birçok ülkenin bu hizmet için sıraya girdiğini de sözlerine ekledi.

Uşak Valisi Naci Aktaş da, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ülkenin huzuru için çalışan tüm polislere teşekkür etti. Programda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından, Malkoçoğlu İlkokulu'ndan üçüncü sınıf öğrencisi Down sendromlu Hasan Yusuf Damburacı polis olmak istediği için üniforma giydirilerek ödüllendirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis...

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlendi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (fotoğrafta) da katıldı. Aktaş, burada konuşma yaptı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis...

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlendi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (fotoğrafta) da katıldı. Aktaş, burada konuşma yaptı.

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