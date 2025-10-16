İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, kent programı kapsamında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti; yürütülen çalışmalar değerlendirildi, Şıldak teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:52
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı Ziyaret Etti

Ziyarette kent çalışmaları ve değerlendirmeler ele alındı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Sağlam'ın kentteki programları kapsamında Valiliği ziyaret ettiğini bildirdi.

Ziyaret çerçevesinde kentte yürütülen çalışmalar ve değerlendirmeler yapıldığını belirten Şıldak, "Sayın bakan yardımcımıza destekleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (solda), Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı (sağda) ziyaret...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (solda), Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı (sağda) ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
3
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
4
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
5
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
6
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?