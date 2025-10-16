İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı Ziyaret Etti

Ziyarette kent çalışmaları ve değerlendirmeler ele alındı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Sağlam'ın kentteki programları kapsamında Valiliği ziyaret ettiğini bildirdi.

Ziyaret çerçevesinde kentte yürütülen çalışmalar ve değerlendirmeler yapıldığını belirten Şıldak, "Sayın bakan yardımcımıza destekleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (solda), Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı (sağda) ziyaret etti.