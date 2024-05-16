İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’da Kobani Davası yorumu: “Hesabı sorulacak demiştik”

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kobani Davası’ndan verilen kararlarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Turan, “Verilen karar birilerini memnun etmeyecektir ama adalet yerini buldu. Ceza da var, beraat de” ifadelerini kullandı.

Ekim 2021’de Meclis Genel Kurulu’nda, konuyla ilgili yapmış olduğu konuşmayı paylaşan Turan, “Biz hesabı sorulur demiştik! Bugün duruşmada alınmış olan karar; hapishaneden gönderilen romantik mesajlar ile hukukun ve adaletin sulandırılamayacağını göstermiştir. Kimse siyasi emelleri için sokağı tahrik edemez. Kendi ya da bağlı olduğu örgütün menfaati için kamu düzenine zarar veremez. Toplumda infiale ve tahribata ve hatta can kayıplarına neden olacak olaylara teşvik edici harekette bulunanların “kim olursa olsun” bedel ödeyeceğini de bu kararla birlikte gördük” ifadelerine de yer verdi.