İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde düzenlenen 'SİS-2 Operasyonlarında' 457 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde kaçak sigara üretimi ve ticareti yapan şüphelilere karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bakan Ali Yerlikaya, "SİS-2 Operasyonları" kapsamında 457 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve 37 milyon TL değerindeki vergi zararının engellendiğini açıkladı.

Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarının ayrıntılarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçakçılığın kayıt dışı ticareti baltaladığını, elektronikten tütüne, alkolden tarihi esere, akaryakıttan ilaca kadar birçok alanda kaçakçıların durdurulduğunu belirtti. Yerlikaya, kaçakçılıktan yararlanmaya çalışanlara karşı operasyonların devam edeceğini söyledi.

Kaçak sigara üretimi ve ticareti yapanlara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın birlikte gerçekleştirdiği "SİS-2" Operasyonu'nda 457 kişi tutuklandı. Operasyonla 37 milyon TL'lik vergi kaybı da önlendi. Yerlikaya, operasyonla ilgili olarak şunları ifade etti:

"13 milyon 91 bin 486 adet doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 adet boş makaron, 81 bin 30 paket sigara, 8 bin 908 kg tütün mamulü, 9 bin 429 adet puro, 12 bin 913 adet elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 adet sahte bandrol, 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi." ifadeleri yer aldı.