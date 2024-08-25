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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ahlat Sahil Güvenlik Karakolu'nu Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahlat'taki Sahil Güvenlik Karakolu'nu ziyaret ederek güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:09
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ahlat Sahil Güvenlik Karakolu'nu Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Ahlat Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, bu ziyareti sırasında Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile bir araya geldi.

Mavi Vatan'da Güvenlik

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyareti ile ilgili paylaşımlarda bulunan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Mavi Vatan'ımızın dört bir yanında olduğu gibi Van Gölü'nde de huzur ve güvenliği tesis etmek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor." diyerek, güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya’nın ziyareti, sahil güvenlik faaliyetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada) , Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret etti....

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada) , Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir (solda) de hazır bulundu.

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