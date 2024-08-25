İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis’te esnafla bir araya geldi. Kentte düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı çerçevesinde Bitlis’i ziyaret eden Yerlikaya, kent merkezinde esnaflarla bir araya geldi.

Devlet Yetkilileri Yanında

Bakan Yerlikaya’ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay eşlik etti. Ziyaret sırasında iş yeri sahipleriyle görüşerek, taleplerini dinleme fırsatı buldu.

Dere Üstü Islah Projesi İncelemesi

Yerlikaya, ayrıca Bitlis Dere Üstü Islah Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı. Ziyaretin bir parçası olarak Zülfikar İş Hanı'nda bölge halkıyla çay içip sohbet ederek, vatandaşların görüşlerini dinledi.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (önde ortada), kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (önde ortada), kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (önde ortada), kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (önde ortada), kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (önde ortada), kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.