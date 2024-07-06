İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama: İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, elebaşı Volkan Reçber'in yönettiği organize suç örgütüne üye 33 kişinin yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...



"KUYU-7" OPERASYONLARINDA 33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucunda, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen "Kuyu-7" operasyonları kapsamında 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar, yurt dışında bulunan elebaşı Volkan Reçber'in yönettiği organize suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirildi.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi. Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve malzemeleri de açıkladı. Ele geçirilenler arasında 34 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 balistik yelek ve 1 otomatik silah bulunuyor.



BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLI MESAJ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyuya düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar, suç örgütlerinin faaliyetlerini durdurmak ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri suç örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonlarda büyük bir başarıya imza attı.



Operasyonların elebaşı olarak belirlenen Volkan Reçber'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Reçber'in yönettiği organize suç örgütü, İstanbul ve İzmir'de çeşitli suç eylemleriyle halkın huzurunu kaçırmaktaydı. Bakan Yerlikaya, bu tür suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.



İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bakan Yerlikaya, bu operasyonların halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, suç örgütlerine karşı yürütülen bu tür operasyonların, ülke genelinde emniyet güçlerinin etkin mücadelesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bakan Yerlikaya, bu operasyonların halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, suç örgütlerine karşı yürütülen bu tür operasyonların, ülke genelinde emniyet güçlerinin etkin mücadelesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında organize suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceğini ve bu tür suç örgütlerinin kökünü kazıyarak adalete teslim edileceğini vurguladı. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek, halkın huzur ve güvenliği için emniyet güçlerinin her zaman görev başında olduğunu belirtti.

