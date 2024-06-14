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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Jandarma Teşkilatına 185. yıl kutlaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Yerlikaya, jandarmanın kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını övdü.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:40
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Jandarma Teşkilatına 185. yıl kutlaması

JANDARMA TEŞKİLATININ 185. YILI KUTLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin güvenlik ve asayiş hizmetlerinde önemli bir rol oynayan Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yerlikaya, jandarmanın vatan sevgisi, fedakarlık ve kahramanlıklarıyla dolu tarihine vurgu yaptı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Semaya en yakın tepelerde ay yıldızlı bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıran, asil milletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan kahraman jandarmamız. Kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığımız, vatan sevgisi, tevazu, fedakarlık ve kahramanlıklarıyla 185 yaşında."

Yerlikaya, jandarmanın sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda asayiş hizmetleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, siber güvenlik ve trafik hizmetleri gibi birçok alanda da aktif rol aldığını belirtti. Bu geniş görev yelpazesi, jandarmanın toplum güvenliğine olan katkısını daha da belirgin hale getiriyor.

KAHRAMANLARIMIZA SAYGI VE ŞÜKRAN

Bakan Yerlikaya, jandarma teşkilatında görev yaparken şehit olan kahramanları rahmetle, gazileri ise şükranla andığını ifade etti. Yerlikaya, "Bu şanlı üniforma altında şehadete eren kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Jandarma Teşkilatımıza hizmet eden ve emekli olan personelimize teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 185. yaşı kutlu olsun." diyerek, jandarma personeline minnettarlığını dile getirdi.

Jandarma personelinin yanı sıra, onların fedakar ailelerine de özel bir teşekkür eden Yerlikaya, bu ailelerin jandarmanın başarısında büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Jandarma mensuplarının, ülkenin dört bir yanında görev yaparken, geride bıraktıkları ailelerin de büyük bir fedakarlık ve destekle bu sürece katkıda bulunduğunu vurguladı.

JANDARMANIN TARİHİ VE ÖNEMİ

Jandarma Teşkilatı, 1839 yılında kurulan ve o günden bu yana Türkiye'nin güvenliğini sağlama görevini üstlenen köklü bir kurumdur. Özellikle kırsal bölgelerde, emniyet teşkilatının ulaşamadığı yerlerde güvenlik hizmeti sunan jandarma, hem iç güvenlik hem de sınır güvenliğinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümleri, hem görev yapan personel hem de vatandaşlar için büyük bir anlam taşımaktadır.

Bakan Yerlikaya, jandarma teşkilatının 185 yıllık birikimi ve tecrübesiyle gelecekte de ülkenin güvenliği ve huzuru için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğini belirtti. Jandarmanın teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, modern donanımları ve eğitimli personeli ile görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini vurguladı.

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