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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kaymakamlara Güven ve Huzur Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaymakamlara yönelik güven ve huzur teminatı vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kaymakamlara Güven ve Huzur Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Görev yapacağınız ilçelerde huzurun ve güvenin teminatı olarak gecenizi gündüzünüze katacaksınız" dedi.

Hizmet ve Sorumluluk Vurgusu

Yerlikaya, 42 ay süren eğitim programını tamamlayan 97 kaymakamı tebrik ederek, onların aziz millete hizmet etme onurunu yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, kaymakamların görev yerlerinde devletin tüm birimlerinin koordinasyonunu sağlaması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlara Destek Olun

Bakan Yerlikaya, kamu görevlilerinin en büyük ödülünün vatandaşların hayır duaları olduğunu vurgulayarak, "Hayır duası almak için mesai gözetmeden çalışmalısınız. Her sokaktaki vatandaşımızın sorununa çözüm bulmalısınız" şeklinde konuştu.

Suç ve Terörle Mücadele

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın suçlarla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Emniyet ve jandarmamızla birlikte, vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanların karşısındayız" dedi. Ayrıca, hiçbir sapkın düşünce akımının ülkenin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Ülkenin büyüme ve kalkınma hedefinin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da güçlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu devlet, erenler nefesidir. Biz, bu ülkenin her karış toprağında varız ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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