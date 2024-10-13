İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Yaralı Polis Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde bıçakla yaralanan polis memuru hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Olayın Detayları

Selçuklu'da bir evde meydana gelen olayda, 112 Acil sağlık ekipleri sinir krizi geçiren bir hastaya müdahale için olay yerine çağrıldı. Müdahale sırasında E.K. isimli şahısla çıkan arbede sonucunda, polis memuru Mustafa Topuz 7 bıçak darbesi aldı ve ağır yaralandı.

Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır" diyerek bu olayın önemini vurguladı. Yaralı şahsın, suç aletiyle birlikte yakalanarak hastanede gözaltında tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Yerlikaya, "Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum" diyerek, yaralı polise geçmiş olsun dileklerini iletti.