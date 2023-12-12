İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 39 suç örgütü çökertildi 257 gözaltı!

İçişleri Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 37 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 39 suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaştı. Operasyon kapsamında 257 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 39 suç örgütü çökertildi 257 gözaltı!
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İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya X platformundan yaptığı paylaşımda Kafes-18 operasyonu ile 37 ile eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini duyurdu. Yapılan baskınlar sonucu 257 şüphelinin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Operasyon kapsamında çökertilen örgütlerden 9'unnun ulusal ve yerel suç örgütü olduğu belirtildi. Öte yandan 30 örgütün de örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağladığı için operasyon kapsamında çökertildiği bilgisine ulaşıldı.  

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