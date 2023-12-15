İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Karayılan'ın koruması olan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan'ın koruması olduğunu açıkladı. Operasyonun detayları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyon gerçekleştirerek söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti
KAHRAMANLAR-32 operasyonu kapsamında 4 Aralık'ta etkisiz hale getirilen teröristin, Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını üstlenen Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve güvenlik güçlerinin fedakarlığı sayesinde terör örgütüne ağır bir darbe vurulduğu vurgulandı. Yerlikaya, şehitlerin kanının yerde kalmadığı ve terörle mücadelede kararlı adımların atıldığını belirtti.