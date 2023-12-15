İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Karayılan'ın koruması olan terörist etkisiz hale getirildi

KAHRAMANLAR-32 operasyonu kapsamında 4 Aralık'ta etkisiz hale getirilen teröristin, Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını üstlenen Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve güvenlik güçlerinin fedakarlığı sayesinde terör örgütüne ağır bir darbe vurulduğu vurgulandı. Yerlikaya, şehitlerin kanının yerde kalmadığı ve terörle mücadelede kararlı adımların atıldığını belirtti.





