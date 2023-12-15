İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Karayılan'ın koruması olan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan'ın koruması olduğunu açıkladı. Operasyonun detayları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyon gerçekleştirerek söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Karayılan'ın koruması olan terörist etkisiz hale getirildi
Yayın Tarihi:

KAHRAMANLAR-32 operasyonu kapsamında 4 Aralık'ta etkisiz hale getirilen teröristin, Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını üstlenen Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı ve güvenlik güçlerinin fedakarlığı sayesinde terör örgütüne ağır bir darbe vurulduğu vurgulandı. Yerlikaya, şehitlerin kanının yerde kalmadığı ve terörle mücadelede kararlı adımların atıldığını belirtti.

operasyon

Öne Çıkanlar
Saçlarınız gün aşırı yağlanıyorsa bu yöntem tam size göre! Saçlarınız gün aşırı yağlanıyorsa bu yöntem tam size göre!
Sürekli sırtınız ağrıyorsa dikkat! Nedeni hastaneye koşturacak Sürekli sırtınız ağrıyorsa dikkat! Nedeni hastaneye koşturacak
Asla çiğ yenmemesi gereken besinler! Vücudunuzda kurtçuklar çıkarıyor Asla çiğ yenmemesi gereken besinler! Vücudunuzda kurtçuklar çıkarıyor
Çok Okunanlar
Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılıyor Trabzon Havalimanı yarın 6 saat uçuşlara kapatılıyor Afrika bir ülke daha Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı! İşte o ülke! Afrika bir ülke daha Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı! İşte o ülke! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı CHP 4 Büyükşehir Başkan Adayını Seçti CHP 4 Büyükşehir Başkan Adayını Seçti Ekrem İmamoğlu 'hakaret davasından' beraat etti Ekrem İmamoğlu 'hakaret davasından' beraat etti Türkiye Kamu Kuruluşlarında 'bulut sistem' uygulamasına geçiliyor Türkiye Kamu Kuruluşlarında 'bulut sistem' uygulamasına geçiliyor