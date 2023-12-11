İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Son 4 günde 4 bin 951 firari yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'ÇEMBER-8' operasyonu kapsamında yurt genelinde eşzamanlı baskınlar düzenlendiği ve 4 bin 951 firarinin ele geçirildiğini duyurdu. 81 ilde yapılan baskınlarda 4 gün içerisinde 'Aranan Şahıslar' için düzenlenen operasyonda kayıtlar arasında adı geçen 4 bin 951 kişinin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Son 4 günde 4 bin 951 firari yakalandı!
Yayın Tarihi:

Sosyal medya hesabından duyuru yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama kaydı bulunanla yönelik operasyon yapıldığını belirtti. Çember-8 operasyonu ile firarilere yönelik yapılan baskınlarda 4 gün içerisinde 81 ilde eşzamanlı baskınlar yapıldığını duyurdu. Yapılan baskınlar sonucunda 'Aranan Şahıslar' arasında olduğu tespit edilen 4 bin 951 kişi yakalandığı açıklandı. Ele geçirilenler arasında; 

4800 firari 0-5 yıldır arananlar, 53 firari 5-10 yıl ve 18 firari de 10 yıldan fazla zamandır arandığı tespit edildi. Yerlikaya'nın açıklamasında,

"Hırsızlıktan 536 şahıs, Dolandırıcılıktan 257 şahıs, Yağmadan 101 şahıs, Adam Öldürmeden 55 şahıs, Cinsel Suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır." bilgileri yer aldı.

operasyon

Öne Çıkanlar
Kanser hücrelerinin baş düşmanı meyve: Tam bir doğa harikası Kanser hücrelerinin baş düşmanı meyve: Tam bir doğa harikası
Hem sakinleştiriyor, hem güzelleştiriyor! Her fincanında huzur var Hem sakinleştiriyor, hem güzelleştiriyor! Her fincanında huzur var
Okullarda bir dönem sona erdi! O video sonrası MEB 81 il için kararını verdi Okullarda bir dönem sona erdi! O video sonrası MEB 81 il için kararını verdi
Çok Okunanlar
Kassam Tugayları'ndan duyuru: Son 48 saatte 40 İsrail askeri öldürüldü! Kassam Tugayları'ndan duyuru: Son 48 saatte 40 İsrail askeri öldürüldü! Zara’nın Gazze’li Kurbanlara Saygısızlık Yaptığı İddia Edilen Kampanyası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı Zara’nın Gazze’li Kurbanlara Saygısızlık Yaptığı İddia Edilen Kampanyası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı Beklenen gün geldi asgari ücret zam maratonu başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olarak? Beklenen gün geldi asgari ücret zam maratonu başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olarak? UMKE gönüllüleri Karadeniz'de sel tatbikatı düzenledi: Fahrettin Koca o anları paylaştı UMKE gönüllüleri Karadeniz'de sel tatbikatı düzenledi: Fahrettin Koca o anları paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu törenle 369 tesis açılışı gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu törenle 369 tesis açılışı gerçekleştirecek İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 40 sınırına dayandı! İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 40 sınırına dayandı!