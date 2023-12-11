İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Son 4 günde 4 bin 951 firari yakalandı!

Sosyal medya hesabından duyuru yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama kaydı bulunanla yönelik operasyon yapıldığını belirtti. Çember-8 operasyonu ile firarilere yönelik yapılan baskınlarda 4 gün içerisinde 81 ilde eşzamanlı baskınlar yapıldığını duyurdu. Yapılan baskınlar sonucunda 'Aranan Şahıslar' arasında olduğu tespit edilen 4 bin 951 kişi yakalandığı açıklandı. Ele geçirilenler arasında;

4800 firari 0-5 yıldır arananlar, 53 firari 5-10 yıl ve 18 firari de 10 yıldan fazla zamandır arandığı tespit edildi. Yerlikaya'nın açıklamasında,

"Hırsızlıktan 536 şahıs, Dolandırıcılıktan 257 şahıs, Yağmadan 101 şahıs, Adam Öldürmeden 55 şahıs, Cinsel Suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır." bilgileri yer aldı.



