İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz milletvekilleriyle güvenlik görüşmesinde bulundu

Bakan Yerlikaya, bazı milletvekilleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle güvenlik konularını ele almak üzere bir araya geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da hazır bulundu.



Görüşme kapsamında, milletvekillerine İçişleri Bakanlığının terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele gibi konulardaki çalışmaları hakkında detaylı bilgi verildi. Özellikle terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, uyuşturucu tacirleri ve suç odaklarıyla yapılan mücadelelerin ele alındığı toplantıda, güvenlik konularındaki mevcut durum değerlendirildi ve alınması gereken önlemler üzerinde istişarelerde bulunuldu.