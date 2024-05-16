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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi ile buluştu: Dayanışma ve destek mesajları verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 21:10
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi ile buluştu: Dayanışma ve destek mesajları verildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Filistin'e olan destek ve dayanışmasını bir kez daha göstermek üzere Filistin Büyükelçisi Mustafa ile görüştü. Bu önemli görüşmeye, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da katıldı.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'in kıymetli Büyükelçisi Sayın Faed Mustafa ile bir araya geldiklerini belirterek, Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana Filistinli kardeşlerin maruz kaldığı zalimlikte sınır tanımayan saldırılarda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı'nın sık sık vurguladığı gibi, "Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır" mesajını yeniden hatırlatarak, Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti

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