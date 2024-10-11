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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç ve İnsan Hakları Konferansında Önemli Açıklamalar Yaptı

Bakan Yerlikaya, göç politikalarını ve Türkiye'deki insan hakları uygulamalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:56
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç ve İnsan Hakları Konferansında Önemli Açıklamalar Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Göç ve İnsan Hakları Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Ekim 2024 itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 45 bin 722 ikamet izni sahibi yabancı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ülkenin geçici koruma altındaki 3 milyon 89 bin 904 Suriyeli ile 213 bin 169 uluslararası koruma sahibi yabancıya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Konferansın Detayları

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Yerlikaya, konferansta göçün tarihsel bir sosyolojik mesele olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Göç Yönetimi

Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetimini Anayasa ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde, insan haklarına uygun bir şekilde yönettiğini belirtti. "Ülkemiz, bilinçli bir göç politikasına sahiptir" dedi.

İnsani Yardımlar ve Politika Anlayışı

Bakan Yerlikaya, savaş ve çatışmalardan kaçan mazlumlara şefkat elini uzattıklarını dile getirdi. "Göç, insan hayatını önceleyen bir anlayışla yönetiliyor" ifadesini kullandı.

Uluslararası Mevzuatın Önemi

Herhangi bir insanın işkence veya insanlık dışı muameleye tabi tutulamayacağını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin uluslararası insan hakları belgeleri ve göç müktesebatını erken zamanda kabul ettiğini ifade etti.

Koruma Mekanizmaları ve İnsan Hakları

Yerlikaya, 6458 sayılı kanunun uluslararası hukuka uygun düzenlemeler getirdiğini belirterek, bu kanunun geçici koruma ve hukuki statüleri net bir biçimde tanımladığını aktardı.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göçün tüm dünyada başlıca sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin bu alandaki mücadelede hukuk ve insan hakları değerlerini referans aldığını ifade etti.

Mobil Göç Noktası Uygulamaları

Yerlikaya, İstanbul'daki 270 Mobil Göç Noktası ile 1 milyon 678 bin kimlik kontrolü yapıldığını ve düzensiz göçmenlerin tespit edildiğini açıkladı.

YİMER 157 Çağrı Merkezi

YİMER 157 Çağrı Merkezi'nin, yabancılara acil yardım hizmeti sunduğunu ve 20 milyondan fazla çağrı alarak 15 binden fazla kişinin hayatını kurtardığını belirtti.

Konferans Katılımcıları

Bakan Yerlikaya, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konferansa Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı ve diğer üst düzey yargı mensupları katıldı.

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve...

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve...

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve...

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve...

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve...

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve...

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve...

Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programda konuşma yaptı.

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