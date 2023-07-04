İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Haziran Ayında 65 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz ay teröre karşı 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak suretiyle toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı. Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele veren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Özet:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, 13 bin 138 kırsal ve şehir alanında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi ve 418 şahıs gözaltına alındı.