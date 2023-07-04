  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Haziran Ayında 65 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Haziran Ayında 65 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Haziran Ayında 65 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, 13 bin 138 kırsal ve şehir alanında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi ve 418 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Haziran Ayında 65 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz ay teröre karşı 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak suretiyle toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı. Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele veren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Özet:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, 13 bin 138 kırsal ve şehir alanında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi ve 418 şahıs gözaltına alındı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Adana Yumurtalık İlçesinde Sahte İçki Operasyonu
Adana Yumurtalık İlçesinde Sahte İçki Operasyonu
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ Operasyonu
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ Operasyonu
Burdur-Fethiye Yolu'nda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Burdur-Fethiye Yolu'nda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Erdek Tatlısu Kavşağında Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Erdek Tatlısu Kavşağında Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Ehliyeti olan herkesin dikkatine! Bu hatayı yapanlar 8200 TL ceza ödeyecek
Ehliyeti olan herkesin dikkatine! Bu hatayı yapanlar 8200 TL ceza ödeyecek
Bitlis’e bağlı 10 köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı kararı!
Bitlis’e bağlı 10 köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı kararı!
Seçimlerden önce TOGG'u öneriyordu! O isim TOGG yerine Tesla aldı: Nedenini açıkladı
Seçimlerden önce TOGG'u öneriyordu! O isim TOGG yerine Tesla aldı: Nedenini açıkladı