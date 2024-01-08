İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kalkan-7 operasyonu ile 80 organizatör 2.155 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 4 gününde 27 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç operasyonlarında 80 organizatör ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını sosyal medyadan paylaştı. Yerlikaya, insan kaçakçılarına ve düzensiz göçe karşı mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Yerlikaya, operasyonlarda tutuklanan ve adli kontrol altına alınan organizatörlerin sayısını da açıkladı.



OPERASYONDA 2 BİN 155 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 4 gününde 27 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç operasyonlarında 80 organizatör ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, operasyonların göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin iş birliği ile 57 ayrı noktada düzenlendi ve 80 göçmen organizasyonu yakalandı. Yakalananlarda 6'sının tutuklandığı, 4'ünün adli kontrol şartı ile serbest kaldığı belirtilirken kalanların ise adli işlemleri devam ediyor.