İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Muvazaalı gayrimenkul suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütünün çökertildiğini, 106 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 08:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi amacıyla muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini ve 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonun kapsamı

Yerlikaya, sosyal hesabındaki paylaşımda, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Suçlamalar ve el koyma

Operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu.

Yerlikaya, ayrıca "Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

