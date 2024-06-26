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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-23" operasyonlarında 445 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına, dağıtıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyonların, Kurban Bayramı öncesinde başlayıp tatil boyunca devam ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:16
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-23" operasyonlarında 445 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu!

Büyük Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu

Operasyonlar kapsamında toplamda 304,5 kilogram uyuşturucu madde ile 96 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 912 ekip ve 1985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirildiğini aktardı.

Uyuşturucuyla Mücadele Kararlılığı

"Biz ülkemizi uyuşturucu tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız," diyen Yerlikaya, operasyonların Türkiye'nin dört bir yanında artarak devam edeceğini belirtti.

Bakanın açıklamalarına göre operasyonlar, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Rize, Mersin, Bursa, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Muğla, Sakarya, Samsun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Manisa, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova, Amasya, Bolu, Niğde, Şırnak, Balıkesir, Mardin, Bartın, Karaman, Nevşehir, Uşak, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Düzce, Edirne, Erzincan, Iğdır ve Sivas'ta gerçekleştirildi.

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