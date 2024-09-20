İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Amcası Defnedildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Acı Kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefat eden amcası Mehmet Yerlikaya için Konya'da cenaze töreni düzenlendi. 85 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Yerlikaya, sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Cenaze Töreni

Sabah saatlerinde vefat eden Mehmet Yerlikaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Selçuklu ilçesindeki Mürşit Pınar Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla uğurlandı. Cenaze namazına, bakanlar, milletvekilleri ve akrabalar katılarak son görevlerini yerine getirdi.

Katılımcılar

Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli bakan yardımcıları ve birçok milletvekili de katıldı.