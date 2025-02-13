İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahkulu Sultan Dergahı’nı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şahkulu Sultan Dergahı’nı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bulunan Şahkulu Sultan Dergahını ziyaret etti. Ziyareti hakkında sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Şahkulu Sultan Dergahı'nda kıymetli canlarımızla birlikte, Hızır Orucunda aynı sofrada cem olduk, lokmamızı paylaştık." ifadelerine yer verdi.

Hızır'ın Anlamı ve Önemi

Yerlikaya, Hızır'ın bolluğun ve bereketin timsali olduğunu, insanlığa yardımlaşma ve dayanışma ruhunu simgelediğine dikkat çekerek, "Gönüllerimizde filizlenen umudumuzdur Hızır. İhtiyacı olana yetişen yardım, karanlığa karşı ışıktır. Yeniden diriliştir Hızır. Yaşanan nice zorluğa karşı, tekrar ayağa kalkmaktır. Zayıfı kollamak, yetimi gözetmektir." şeklinde konuştu.

Berat Kandili Mesajı

Yerlikaya, aynı zamanda, ramazan ayının müjdecisi ve kurtuluşun vesilesi olan Berat Kandilini de idrak ettiklerini belirtti. "Bu mübarek günler sabrın, şükretmenin ve en önemlisi de birbirimize kenetlenmenin vakti olan, müstesna vakitlerdir. Hz. Muhammed Mustafa, Hz. Ali ve Bozatlı Hızır Aleyhisselam yoldaşımız olsun. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim oruçlarımızı ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin." diyerek sözlerini noktaladı.