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. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "UEFA'nın Merih Demiral kararı kabul edilemez"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesini sert bir şekilde kınadı. Yerlikaya, bu kararın adaletsiz ve yanlı olduğunu belirtti. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 05.07.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 18:23
. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "UEFA'nın Merih Demiral kararı kabul edilemez"

ALİ YERLİKAYA'DAN UEFA'YA SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesini sert bir şekilde eleştirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın adaletsiz ve yanlı olduğunu belirterek, UEFA'nın milli futbolcuya karşı haksız bir tutum sergilediğini vurguladı.

"UEFA'NIN YANLI VE HAKSIZ KARARI KABUL EDİLEMEZ"

Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral'a yönelik aldığı kararı kınayarak, şu ifadeleri kullandı: "UEFA'nın yanlı ve haksız bir şekilde milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. UEFA belli ki milli futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü. Bu kararı kınıyorum." Yerlikaya'nın bu açıklamaları, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın bu adaletsiz kararının A Milli Takım'ı daha da motive edeceğini belirterek, "Ve inanıyorum ki bu adaletten uzak, futbolun ruhuna uymayan çifte standartlı bu karar Bizim Çocukları daha da kenetleyecektir. İlk günden beri dilimizde aynı cümle var. Yolun sonu final olsun." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, milli takımın bu tür zorluklar karşısında daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

Ali Yerlikaya'nın açıklamaları, Merih Demiral'a destek çağrısı niteliği taşıyor. Yerlikaya, UEFA'nın haksız ceza kararına karşı tepkisini dile getirirken, milli futbolcunun yanında olduğunu belirtti. 

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