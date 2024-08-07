İçişleri Bakanı, Depremler Sonrasındaki İnsani Yardımları Değerlendirdi

İçişleri Bakanı, Depremler Sonrası İnsani Yardım Toplantısı Düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen bir toplantıda konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından 76 bin hak sahibi için konut kuralarının çekildiğini belirten Yerlikaya, bu ay sonuna kadar 24 bin konut için yeni kuraların yapılacağını duyurdu.

Asrın Felaketi ve Birliktelik Vurgusu

Bakan Yerlikaya, "Asrın felaketinden sonra asrın birlikteliğini Cumhurbaşkanımızla gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, insani yardım sürecinde önemli bir dönüm noktasıydı," dedi. Yerlikaya, depremler sonrası yapılan yardımları değerlendirerek, sivil toplum kuruluşlarının katkılarına dikkat çekti.

Değerlendirme ve Teşekkürler

Toplantıya katılan 71 sivil toplum kuruluşunun, millete hizmet noktasındaki özverilerini takdir eden Yerlikaya, "Her koşulda yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarımıza müteşekkiriz. Onlar, veren el ile alan el arasında harika bir denge kuruyorlar," şeklinde konuştu.

Gelecek Projeler ve Konut Desteği

Yerlikaya, evleri zarar gören vatandaşlar için konut yapımına hız kesmeden devam edildiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, bu yıl sonuna kadar 100 bin hak sahibi kitlesinin anahtarlarını almasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve Destek Süreci

İstişare toplantısına; Bakan Yardımcısı, Konya Valisi, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldılar. Yerlikaya, "Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımız sürecek," dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat 2023 Depremleri ve İnsani Yardım - Sivil Toplum Kuruluşları İle İstişare Toplantısı" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 2), Konya Valisi Vahdettin Özkan (sol 4) ve AFAD Başkanı Okay Memiş (sol 3) de katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat 2023 Depremleri ve İnsani Yardım - Sivil Toplum Kuruluşları İle İstişare Toplantısı" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 2), Konya Valisi Vahdettin Özkan (sol 4) ve AFAD Başkanı Okay Memiş (sol 3) de katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat 2023 Depremleri ve İnsani Yardım - Sivil Toplum Kuruluşları İle İstişare Toplantısı" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 2), Konya Valisi Vahdettin Özkan (sol 4) ve AFAD Başkanı Okay Memiş (sol 3) de katıldı.