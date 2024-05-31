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İçişleri Bakanı duyurdu: ‘Kuyu-2’ operasyonu ile 3 suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli olmak üzere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 3 ayrı suç örgütünün çökertilmiş olduğunu ve 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:44
İçişleri Bakanı duyurdu: ‘Kuyu-2’ operasyonu ile 3 suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli olmak üzere 5 ilde birden gerçekleştirilen ‘Kuyu-2’ operasyonları hakkında, sosyal medya hesabından bilgi verdi. Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çökertilen suç örgütlerinin elebaşları olan Aydın’da Hakan Gürel'in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman'da da İbrahim Öztürk'ün de yakalandığı bilgisi de verildi.

Çökertilen suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık; belgede sahtecilik; uyuşturucu madde imal ve satışı; tefecilik; darp; tehdit gibi suçlara bulaşmış oldukları öğrenildi.

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