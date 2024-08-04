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İçişleri Bakanı Trafik Denetimlerinin Sonuçlarını Açıkladı

Bakan Ali Yerlikaya, 1 haftalık trafik denetimlerinde 2,5 milyon araç kontrol edildiğini ve 434 bin sürücüye ceza kesildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:13
İçişleri Bakanı Trafik Denetimlerinin Sonuçlarını Açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Trafik Denetim Raporunu Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine dair önemli veriler açıkladı. 25 Temmuz - 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 2 milyon 526 bin 729 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Yapılan İşlemler ve İhlaller

Bakan Yerlikaya, denetimler sonucunda 434 bin 129 sürücüye işlem yapıldığını ifade etti. Bu süreçte, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri takmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 sürücü tespit edildi.

Kurallara Uymak Hayati Öneme Sahip

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Yerlikaya, "Işıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları izinsiz kullanan 246 sürücüye de işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, yolculuklar sevdiklerimize ulaşmak içindir, kopmak için değil," diyerek sürücülere uyarıda bulundu.

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